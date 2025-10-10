秋篠宮家の次女・佳子さまは京都府を訪れ、「人間国宝」の工芸作品を視察されました。9日夕方、佳子さまは京都市内にある「松下真々庵」を訪問されました。松下真々庵は実業家・松下幸之助さんの別邸で、「ものづくりの心を持ち続けてほしい」という願いから人間国宝の作品を展示しています。佳子さまは、友禅染の着物の説明に熱心に耳を傾けられました。これに先立ち佳子さまは午前中、赤坂御用地で秋篠宮ご夫妻とともに外務省の