ファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカムが、Netflixのドキュメンタリー『ヴィクトリア・ベッカム』の中で、2000年にスパイス・ガールズが活動を停止した後に、摂食障害を患っていたことを明かした。【写真】ヴィクトリア・ベッカム、美脚全開で家族バカンスを振り返り次男の誕生日に不仲長男からの反応はなしPageSixによると、ヴィクトリアは「摂食障害になると、嘘がとてもうまくなる。だから、両親に正直に話した