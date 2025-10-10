天皇陛下は、大阪・関西万博のために来日したハイチの暫定大統領評議会議長と面会されました。9日、陛下はお住まいの御所でハイチのサンシル暫定大統領評議会議長を笑顔で出迎えられました。ハイチはカリブ海の島国で2021年に大統領が暗殺されて以降、大統領不在の状態が続いています。宮内庁によりますと、陛下が大地震やハリケーンなど度重なる自然災害に触れ「住民の皆さんの状況はどうですか」と案じられると、議長は「災害対