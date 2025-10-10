元乃木坂46の与田祐希が9日、自身のインスタグラムを更新。主演ドラマ『死ぬまでバズってろ！！』（10月16日スタート）のポスタービジュアル撮影時のオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】与田祐希、スタイル抜群のヘソ出し姿をもっと見る与田は投稿で、「#死ぬまでバズってろ主人公の浅野加菜子役を演じさせていただきます！」と報告。「SNSの素晴らしさと怖さを感じられる今の時代を生きる人