北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演する木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第1話が9日に放送され、ネット上には小野花梨と石井杏奈が演じる同棲カップルへの反響が続出。「可愛すぎてもうスピンオフ見たい」「応援したくなっちゃう」「ずっと幸せでいて」といった声が相次いだ。【写真】WEST.の小瀧望が主人公夫婦の息子・順を演じる本作は連続テレビ小説『ひよっこ』（NHK総合）や『