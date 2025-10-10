◆米男子プロゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス第１日（９日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）昨年の日本ツアー賞金王で、今季は米ツアーを主戦場にする金谷拓実（２７）＝ＳＯＭＰＯひまわり生命＝が５バーディー、２ボギーの３アンダー、６８をマークして首位と１打差の４位で好発進した。松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は７２で５打差の３４位。６７のマックス・グレーサーマン、バド・コー