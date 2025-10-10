大相撲でウクライナ出身の小結・安青錦（２１）＝安治川＝が９日、日本国籍取得の意向を持っていることを明かした。東京・千代田区の日本外国特派員協会で会見。日本国籍取得の可能性について聞かれ「相撲が好きなので。できれば指導もしたいし、親方になるんだったら国籍を変えないといけないので。将来の話ですけど、親方になれるんだったら、なりたい」と語った。引退後、親方として協会に残るためには日本国籍が必要となる。