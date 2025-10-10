国産の潜水艦発射型スタンド・オフ・ミサイル量産へ防衛省は、このたび潜水艦発射型誘導弾および12式地対艦誘導弾能力向上型（艦発型）の量産について、三菱重工と契約が成立したと発表しました。【コッチも気になる！】これが海自潜水艦「ミサイル垂直発射」研究イメージです前者は、潜水艦の魚雷発射管から射出するもので、契約日は1か月ほど前の9月1日、契約金額は約29億円です。後者は護衛艦などの水上艦艇から発射するも