¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥ó¥À¥ë¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÊâ¤­¤ä¤¹¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥Õ¥Ã¥È¥¦¥¨¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦SHAKA¡Ê¥·¥ã¥«¡Ë¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Î½©Åß¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖZIP MOCCASIN MULE EX¡×¡Ê1Ëü8700±ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥â¥«¥·¥ó¥Ö¡¼¥Ä¤ò¥ê¥â¥Ç¥ë¤·¤¿¿·ºî¤Ï¡¢½©Åß¤é¤·¤¯¥¦¥©¡¼¥à¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÍú¤±¤ë1Â­¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SHAKA¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Á¡¢2013Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÉü¹ï¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ÈÎ¹¡É¤È¡È¹Ô¤³¤¦¡£¼«Í³¤À¡£¡É¤ò