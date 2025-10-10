タレントのフィフィが9日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、立憲民主党の本庄知史政調会長（50）の「嫁入り」発言について「リベラル面してるだけ、これがこの方々の本性」と厳しく指摘した。 【写真】東大法学部出身の本庄知史氏 本庄氏は8日の定例会見で、自民党の新総裁となった高市早苗氏が選んだ党執行部について「役員のみなさんそろった写真を見て、麻生家に嫁入りした高市さん、というような画（え）でした