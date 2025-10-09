日産自動車株式会社は、インド市場向けの新型CセグメントSUV「テクトン」のデザインを2025年10月7日に初公開した。 同モデルは、「パトロール」に着想を得た力強いデザインが特徴で、ルノーとの協業によりチェンナイのRNAIPL工場で生産予定。インド国内での販売に加え、輸出も視野に入れており、2026年の正式発表・発売を予定している。 日産、新型SUV「テクトン」をインドで初公開 フラッグシップモデルである