京都大学特別教授の北川進氏が2025年のノーベル化学賞を受賞することが決まった。北川氏が長年にわたり研究してきた多孔性材料は「MOF（金属有機構造体）」または「PCP（多孔性配位高分子）」とも呼ばれ、気体を吸着する機能性を持つことから、資源の貯蔵・分離での活用が注目されている。【写真】この記事の写真を見る（2枚） とりわけ、北川氏の開発した多孔性材料は“柔らかさ”に特徴があるという。サイエンスジャーナリ