パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けた和平案を巡り、イスラエル政府は閣議を開き、人質の解放やイスラエル軍の撤退などを含む「第1段階」の合意について承認する見通しです。地元メディアによると、イスラエル政府は9日から開いている閣議でガザ地区の和平案を協議していて、第1段階の合意を承認する見通しです。閣議で承認されれば24時間以内に第1段階の停戦が発効し、イスラエル軍が指定された地域まで撤退するとともに72時