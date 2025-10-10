「自宅の冷凍庫に娘の遺体を保管しています」【写真】娘の遺体を冷凍庫に…常磐線荒川沖駅近くの容疑者宅9月23日、午前9時15分ごろ、茨城県警牛久署の窓口に出頭したパーマをかけたショートヘアの高齢女性はそう切り出した。冷凍庫を購入して遺体を入れた捜査員が同県阿見町の女性宅を訪問すると、「1階台所の家庭用冷蔵庫の隣に大きな業務用冷凍庫があり、上部の片側開きの取っ手を引いて中をのぞき込むと、毛布などの隙間か