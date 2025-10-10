フランクフルトでのチャレンジを決意した堂安(C)Getty Imagesチーム内での発言権もあったフライブルクをなぜ離れたのか今夏にフライブルクからフランクフルトへと移籍した日本代表MFの堂安律。彼が決断をした際に、「あぁ本当にファンから愛されていたんだな」と思われる出来事があった。【動画】堂安律が圧巻の２ゴール１アシスト！「ロッベンばり」と称賛されたホッフェンハイム戦のハイライトを見るクラブへの忠誠心を大切