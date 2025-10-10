2025年10月11日〜13日、アニメ「やくならマグカップも」の関連グッズが当たるスタンプラリー抽選会が岐阜県多治見市で開催される。【画像】やくもグッズがもらえるスタンプラリー抽選会「やくならマグカップも」（以下、やくも）とは、岐阜県多治見市を舞台にした作品で、地元の伝統工芸品である「美濃焼」をテーマに女子高生4人組の青春模様を描いた作品。高校の陶芸部に通う主人公やその仲間たちが、陶芸の魅力にのめり込んでい