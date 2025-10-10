【オスロ共同】ノーベル平和賞を長年取材するノルウェー国営放送NRKの著名記者は9日、今年の平和賞について内戦下のスーダンで活動するボランティア団体「緊急対応室（ERRs）」が有力候補だと予想した。理由としてノーベル賞委員会はロシアのウクライナ侵攻やパレスチナ自治区ガザの戦闘の背後で「忘れられた戦争に注目している」と指摘した。平和賞は日本時間10日午後6時に発表される。NRKの記者クヌート・マグヌス・ベルゲ氏