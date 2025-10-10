10月9日（木）に園田競馬場で行われた園田オータムトロフィー（3歳・ダ1700m）で、下原理騎手騎乗のオケマル（牡3・盛本信春）が優勝。サラブレッド導入後史上初の無敗の兵庫3歳三冠馬が誕生した。オケマルはこれまで菊水賞、兵庫優駿を制しており、本レースの勝利で三冠を達成。デビューから無傷の8連勝での偉業となった。馬主は高橋文男氏、管理するのは盛本信春調教師（西脇）。騎乗した下原理騎手は48歳にして地元の歴史的