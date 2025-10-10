成長株投資と比べると、やや地味なイメージのある積立投資。公認会計士・税理士で、著書に『最強の投資と節税 二刀流税理士のお金の増やし方』がある永江将典氏も、かつては「甘く見ていた」と語る。そんな永江氏が、積立投資に秘められた意外な実力と、おすすめの投資先を教える。「積立投資」を甘く見ていた過去の私投資と聞くと「大きく買って、値上がりで大きく儲ける」という派手なイメージがありませんか？逆に、コツコツ少