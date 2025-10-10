9歳の頃、一緒にスポーツをしていた2歳年上の男性から性暴力を受けたことが原因でPTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症した23歳男性の告白第2回。ジャニーズ報道をきっかけに幼少期に受けた性暴力の記憶が蘇ったAさんは、加害者のBと向き合う決意をした。（全3回の2回）第1回【9歳の頃“2つ年上の男の子”からトイレに連れ込まれ…性暴力のトラウマに苦しむ23歳男性の告白「記憶の封印を解いたのはジャニーズ報道でした」】か