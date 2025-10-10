9歳の頃、一緒にスポーツをしていた2歳年上の男児から性暴力を受けたことが原因で、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症した男性がいる。幼少期に負った、14年経っても癒えない傷とはどのようなものなのか。被害男性がフラッシュバックの苦しさを語った。（全3回の第1回）＊＊＊【写真を見る】9歳の頃のAさん。こんな小さな体で性被害を受けていた13年ぶりに蘇った「悪夢のような日々」「あの報道を見るまではなんともなか