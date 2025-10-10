昨今、移民やイスラム教徒との共生についてネットには多数の意見が書き込まれているが、その中でも大きかったのが、福岡県北九州市におけるイスラム教徒児童に対する「ハラール給食」だ。【写真】筆者が取材に行ったアフガニスタン・パキスタンでの食事の風景市民から「ハラール給食」を導入してほしい、という陳情が2023年にあったことがきっかけだ。ハラールとはイスラム教の教典に反する豚肉や酒などの食材を使わないこと、