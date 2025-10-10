9月、ちょうど秋分の日の前週に行われた「ウォルマートNWアーカンソー選手権」は、宮里藍や畑岡奈紗が優勝した日本人選手にとっても相性の良い大会だ。今年の大会には米ツアーでシードを持つ日本人選手13人全員が出場し、今年も日本人優勝者が誕生するのでは？と期待されていた。 真っ暗なホールでアップするも“恐れていた事態”に 初日は無事に終了し、勝みなみが首位に立ち、畑岡