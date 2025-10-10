私はミズキ。家族は夫ヒロヤと、大学3年生の息子トオル、そして高校2年生の娘ハナミ。子どもたちが小さいころはパート勤めでしたが、今はフルタイム正社員でバリバリ働いています。最近ではハナミが多忙な私を気遣い、家事を手伝ってくれて助かっています。さてある日のこと、私が仕事から帰るとトオルの部屋から賑やかな声が……。トオルはたまに大学の友だちやバイト仲間を連れてくることがあります。いつものことだと思い、私は