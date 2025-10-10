「水郷杯争奪第41回職域・グループ親善チャリティーボウリング大会」（西日本新聞社など後援）が今月30日、大分県日田市三本松のボウリング場「日田アストロボウル」で開幕する。12月6日までの期間中、職場の同僚や家族、友人ら3人一組のチーム戦でスコアを競う。出場申し込みを受け付けている。チームの3人が計7ゲーム（1人各2ゲーム、チーム全員で1ゲーム）をプレー。スコアを合計し、職域部門とグループ部門で順位を決める