大分県日田市と玖珠町、九重町の酒造会社8社が共同で、地元の日本酒や焼酎、ビール、梅酒を提供してPRするイベント「＆TENRYO日田玖珠九重の酒でKANPAI！」が4日、同市のJR日田駅南広場であった。集まった市民らが振る舞い酒で乾杯し、ステージの催しを楽しんだ。「酒どころ」としての1市2町の魅力を発信しようと、今年で3回目の開催。テントでは、各社の人気や主力の酒が割安で紙コップに注がれ、来場者は出店した焼きそば