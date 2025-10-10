熊本高専八代キャンパス（八代市平山新町）は、校内の第一体育館の愛称を「さんさく不知火アリーナ」とするネーミングライツ（施設命名権）契約を三井三池製作所（東京）と結んだ。「さんさく」は同社の通称。体育館は一般市民も有料で利用できる。熊本高専は学校施設の運営や維持管理の費用に充てることを目的に、3月に命名権者を募集。契約締結は今回が初めてで、契約期間は9月1日から3年間。契約額は非公表。同社は三井三