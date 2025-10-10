諏訪神社（長崎市上西山町）の大祭「長崎くんち」は9日、3日間の日程を終えた。初日に同市元船町のお旅所に遷（うつ）されたご神体を、本宮に戻す「お上り」があった。男衆がご神体を載せたみこし3基を担ぎ、同神社の長坂73段を一気に駆け上がると、歓声が上がった。みこし当番「神輿守町（みこしもりちょう）」は、高野平（こうやびら）神輿守連合の109人が務めた。同神社の鎮座400年を祝って新調された、宮司が乗る「輿（こ