海上自衛隊佐世保地方総監部は9日、後輩隊員にセクハラをしたとして、護衛艦「さわぎり」所属の20代海士長を停職3カ月の懲戒処分とした。総監部によると、海士長は2022年11月10日夜、当時所属した別の部隊で、勤務中の後輩に背後から抱きつき、肩に手を回して写真を撮影した。口外しないようにも求めたという。