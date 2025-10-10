第104回全国高校サッカー選手権長崎県大会（県サッカー協会など主催）が18日に開幕する。12月28日に首都圏で始まる全国選手権出場を目指し、32校が激突する。3回戦から出場するシード校には、今年の県高校総合体育大会で優勝した長崎総合科学大付など8校が選ばれた。長崎や大村、諫早、島原、雲仙5市の会場で熱戦が繰り広げられる。決勝は初めてピーススタジアム（長崎市幸町）で行われる予定で、11月9日午後0時40分にキック