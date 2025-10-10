福岡市博多区の旧市街（博多部）一帯を数万個の灯明で彩る「第29回博多灯明ウォッチング」が18日午後6〜9時に開かれる。博多部まちづくり協議会主催。寺社や公園、通りを幻想的に照らし、秋の夜長を楽しんでもらう。開催エリアは大浜▽冷泉（櫛田神社）▽奈良屋▽御供所▽博多リバレイン▽JR博多駅から承天寺通り。エリアごとにテーマがあり、御供所は龍の地上絵を表現し、博多リバレインは博多川周辺を彩るという。詳しい内