福岡県筑豊地区の作家13人による「飯塚街角アート展」（実行委員会主催）が、飯塚市役所2階多目的ホールで始まり、絵画やイラストなど約40点が展示されている。12日まで。近年、同市ではギャラリーの閉店が相次ぎ、身近な作品の発表の場が減少。市役所本庁舎には本格的な作品展を開ける設備が整った同ホールがあり「気軽にアートに触れる機会に活用しよう」と初開催された。サクラや風景、坑道で採炭する炭鉱マンを題材にし