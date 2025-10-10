70歳から墨画を始めた福岡県岡垣町の画家ヨコテフサミさん（72）が、直方谷尾美術館（直方市殿町）で作品展を開いている。「presence〜在から無へ」をテーマに、こみ上げてきた感情を大胆に表現した力強い抽象画24点が並ぶ。12日まで。中学の美術教諭を長く務め、退職後に描き始めた。「湧いてきた感情を一気にぶつけないといけないので、ごまかしが利かないところが魅力」といい、作品には怒りや、もやもやした気持ちを込めて