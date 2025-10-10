長崎市内を走る路線バスに、険しい顔をした1人の警察官をラッピングした1台がある。被写体となったのは浦上署の下田健一署長（57）。「みなさん注意してください」と、交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に対する注意を呼びかける内容となっている。下田署長は「SNS型詐欺は、一生懸命ためたお金を一瞬で奪う卑劣な犯罪。決して許されない」と強調する。ラッピングは乗降口付近に施され、炎の前に腕を組んだ署長が立つという印