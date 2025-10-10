佐賀県江北町の学校給食センターの米飯に長さ約0・1ミリの黒い異物が複数混入していた問題で、町教育委員会は9日、老朽化した洗米機が原因とみられるとし、10日から無洗米による米飯の提供を再開すると発表した。町教委によると、異物の成分は不明だが、洗米機を使わずにコメを炊いたところ、問題なかったという。