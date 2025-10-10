11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè74²óÂçÀîÌÚ¹©¤Þ¤Ä¤ê¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ»ºÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÂçÀî¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡×¤ò¿©ºà¤Ë»È¤Ã¤¿Ê¡²¬¸©ÂçÀî»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ÎÎÁÍý3ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£»ÔÆâ³°¤ÎÍ­»Ö¤Ç¤Ä¤¯¤ëÂçÀî¥Ë¥ó¥Ë¥¯Éô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤Ï¡ÖÂçÀî¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î³èÀ­²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£ÌµÇÀÌô¡¦Í­µ¡ºÏÇÝ¤ÎÂçÀî¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÎÇÀ¶ÈÃæÂ¼¾±°ì¤µ¤ó¤ÎÈª¤Çºò½©¤«¤éºÏÇÝ¤µ¤ì»Ï¤á¡¢º£Ç¯4·îËö¤«¤é¤Î½é¼ý³Ï¤Ç¤Ï1¥È¥ó¤Û¤É¤Î¼ýÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£Éô°÷¤ÏÃæÂ¼¤µ