佐賀県小城市議会は9日、定例会最終本会議を開き、13日で退任する古沢博文副市長（52）の後任に、元建設部長の熊谷郁子氏（61）を充てる人事案に同意した。任期は14日から4年間。同市の副市長に女性が就任するのは初めて。このほか、2億1857万円を増額する2025年度一般会計補正予算案や24年度一般会計決算案など14議案を9日までに可決、同意、認定し、閉会した。（前田絵）