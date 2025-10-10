サッカーJ3ギラヴァンツ北九州は11日、リーグ戦（対鹿児島ユナイテッドFC）が開かれるホームのミクニワールドスタジアム北九州（小倉北区）の場外で、マグロの解体ショーを実施する。解体されたマグロは丼（限定250杯）とすし（同50食）に調理され、それぞれ税込み千円で提供する。リーグ戦が残り8試合になり昇格プレーオフ進出争いが熱を帯びる中、来場者を増やしてゲームを盛り上げようと企画し、北九州市中央卸売市場（小倉