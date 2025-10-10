佐賀県唐津市議会は9日、玄海原発対策特別委員会を開き、九州電力玄海原発（玄海町）の上空で「三つの光」が目撃された問題について、九電から説明を受けた。光る物体は7月26日夜、警備員が正門付近の上空で確認。ドローンの可能性が指摘されていたが、県警の福田英之本部長は9月19日の県議会で「航空機の光と勘違いした可能性が高い」との見解を示した。現在も捜査が続いている。九電の田尻浩昭・玄海原子力総合事務所長は