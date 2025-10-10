サッカーJ2サガン鳥栖のホームタウン激励式が7日、佐賀県鳥栖市役所であり、選手やサポーターら約100人がJ1昇格に向けて気合を入れた。サガン鳥栖は5日時点で勝ち点53の7位で、まずは6位以内のJ1昇格プレーオフ圏内を目指す。シーズン終盤を迎え、残り6試合の結果が大きく左右することから激励会が開かれた。サガン鳥栖を運営するサガン・ドリームスの小柳智之社長は「最後の最後までしっかり走り続けて、11月29日の最終戦で