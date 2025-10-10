陸上自衛隊輸送機オスプレイの佐賀空港（佐賀市）配備を巡り、環境保全などについて意見交換する県設置の協議会が9日、佐賀市であった。防衛省九州防衛局は、佐賀駐屯地の排水対策設備が適切に稼働せず、水田が冠水するトラブルがあったことを報告した。会合は配備前の4月に続き2回目。同局、県と市、県有明海漁協の幹部が出席した。同局の池田学次長の説明によると、8日に設備の不具合で近くの水路があふれ、水田が冠水したと