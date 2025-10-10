佐賀市を拠点に県内のひとり親を支援する団体がある。現在、高3の娘と中2の息子を一人で育てる同市の50代女性が、子育てに苦労した経験から、約20年前に立ち上げた。支援世帯は年々増え、現在は同市では約170世帯となった。市は子育て政策に力を入れ、4月に母子保健と児童福祉の機能を一体化した「こども家庭センター」を設置。物価高対策の一環で、児童の給食費無償化を行う。9月末には、大学の奨学金の返還支援を行うことも