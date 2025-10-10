ゼロから1をつくり出し、それが人類の直面する課題を乗り越える可能性を広げる。科学者の理想とすべき姿の一つであり、私たちが科学や技術に期待する恩恵だろう。そんなことを再認識した快挙だ。今年のノーベル化学賞が北川進京都大特別教授と海外の研究者2人に贈られることになった。無数に開いた極めて微小な穴に物質を出し入れできる新材料を開発して評価された。「金属有機構造体」と呼ばれる。特筆すべきは、活用が期