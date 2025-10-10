9日に37歳の誕生日を迎えた柳田が全体練習に参加し、打撃や守備で汗を流した。チーム最年長のベテランは節目の一日を迎えて「（試合に）出続けて活躍しないと」と強調。今季は右すね負傷の影響で20試合出場にとどまったことも踏まえ、気持ちを新たにした。左脇腹痛を抱える近藤は、クライマックスシリーズに出場できない見通し。それだけに自身へかかる期待も大きいが「なんとかちょっとでも貢献できるように」と控えめに活躍を