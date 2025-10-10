2020Ç¯7·î¤Î¹ë±«¤ÇÂç¤­¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÅ·À¥Ä®¤ÎÅ·¥±À¥²¹Àô¤ËÌÀ¤«¤ê¤ò¼è¤êÌá¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅ·¥±À¥²¹Àô¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×2025¡×¤¬4Æü¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ºò²Æ¤ËÉüµì¤·¤¿¿·Å·À¥¶¶¡Ê¿·¶¶¡Ë¤äºùÂì¤¬¸¸ÁÛÅª¤ÊÌÀ¤«¤ê¤ÇºÌ¤é¤ì¡¢ºÒ³²ÅÁ¾µ¤Ë»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Ä®Æâ¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÅ·¥±À¥²¹Àô¤Ä¤Ê¤°²ñµÄ¡×¡Êº´Æ£Î¶ÂåÉ½¡Ë¤Î¼çºÅ¡£Î®¼º¤·¤¿µì¶¶¤ÎÇËÊÒ¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÝÅÄ»Ô¤ÎÄ¦¹ï²È¡¢¿¹µ®Ìé¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬¼ê¤¬