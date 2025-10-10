聞き書きシリーズは14日から、長崎大名誉教授の朝長万左男（ともなが・まさお）さん（82）による「被爆医師がみた80年」が始まります。朝長さんは長崎市生まれ。2歳だった1945年、爆心地から2・5キロで被爆しました。同世代の被爆者に増えていた白血病への不安から血液内科医の道へ。長崎大原爆後障害医療研究所の教授となり、被爆者の体を生涯にわたりむしばむ放射線の影響を研究してきました。85年にノーベル平和賞を受賞し