自民・公明の連立政権が26年間の歴史で“最大の危機”を迎える中、9日夜になって事態が大きく動いています。◇9日夜、次々と集まる公明党の幹部。連立継続か、離脱か。この日2回目となる幹部会合が行われました。また、この前には各都道府県の代表者も交えた会合が行われ、出席者からは…公明党谷合広報委員長「連立の重みをしっかりと重視すべきだという声もあれば、斉藤代表の言う通り、仮に十分な回答がなければ公明党