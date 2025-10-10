プロ野球・巨人が9日、東京ドームでの練習を行いました。前日、宮崎でのフェニックス・リーグで登板した田中将大投手も参加し、チームメートと汗を流しました。練習後、杉内俊哉投手チーフコーチは田中投手のCSでの登板について「（1週間後）くらいになるんじゃないですかね」と一言。「結果がよければ、自信持って次にイケると思うんでね」と4回2安打5三振無失点の内容を振り返りました。また、前日の試合で田中将大投手の後をつ