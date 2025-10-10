グラビアアイドルの三田悠貴（27）が9日、自身のインスタグラムを更新。バンドゥビキニ姿を披露した。「セクシーな水着からみえる焼けた肌を存分にお楽しみください」とコメントし、白いバンドゥビキニ姿をアップ。小面積のトップスから、日焼け跡のくっきり残る素肌をあらわにしている。この投稿にフォロワーからは「綺麗で美しい」「たまらん…」「最高だよ」「いいポーズ」とコメントが寄せられている。三田は岐阜・揖斐川町出