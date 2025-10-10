お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが、10日のABCテレビのバラエティ番組『探偵! ナイトスクープ』(毎週金曜23:17〜)に出演する。『探偵! ナイトスクープ』より (C)ABCテレビ10日の放送には、新人探偵として同番組に加入した松井が登場。探偵に選ばれた心境を「M-1を2連覇した時より嬉しかったです。メチャクチャ嬉しかったです。ほんとに嬉しかったです」と話した。関東出身の松井だが、ずっと同番組が好きで探偵になりたかっ